Sobacha: l’infuso miracoloso indicato per le persone celiache

Sobacha, l’infuso miracoloso che depura e ti fa perdere i ‘chiletti’ di troppo – di Antonio – tratto da soluzionibio

Un tocco di benessere per perdere peso e assumere, in modo tutto naturale, fibre, proteine, vitamine. Si chiama sobacha ed è un infuso a base di un grano saraceno tostato.

Ottimo rigeneratore della pelle e un valido alleato contro lo stress, il sobacha è indicato anche per le persone celiache perché non c’è traccia di glutine.

Grazie alla ricca quantità di fibre accelera il senso di sazietà e inoltre contiene proteine, vitamina PPP che protegge la pelle, e magnesio che aiuta a combattere lo stress e a ritrovare la concentrazione.

La parola sobacha

La parola giapponese nasce dalla combo “soba” (grano saraceno, appunto) e “cha” (che significa tè).

L’infuso di sobacha si può bere sia caldo che freddo in versione estiva e non contiene né caffeina né teina. I benefici di questo drink detossinante non finiscono qui.

Molti giapponesi ne bevono una tazza al mattino per il suo effetto drenante ma anche per combattere l’acidità grazie alle sue proprietà alcaline.

Preparare questo infuso è semplicissimo. Iniziate la preparazione tostando a fuoco molto basso due cucchiai di semi di grano saraceno in una padella. Basta poco, giusto il tempo di far scurire i chicchi di grano.

Finita la tostatura, versateli in una tazza che avete già riempito con acqua precedentemente portata a ebollizione. Lasciate in infusione per circa cinque minuti, dolcificate con un po’ di miele e il vostro Sobacha è pronto.

Come detto, questa bevanda va consumata prima della colazione, proprio come l’ormai nota, ma forse più desueta, acqua e limone.

Contenendo diversi minerali e vitamina B, il grano saraceno è famoso per il suo elevato contenuto di rutina, glicoside flavonoico presente anche negli agrumi, nei frutti di bosco e negli asparagi.

La rutina aiuta a combattere l’alta pressione, l’arteriosclerosi, il tè al grano saraceno tartaro contiene anche la colina, che è un nutriente essenziale accostabile al gruppo delle vitamine B che migliora il metabolismo, riduce i livelli di colesterolo e abbassa la pressione sanguigna. Fonte: soluzionibio