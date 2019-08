Passatempi sotto l’ombrellone

È arrivata finalmente l’estate: tempo di vacanze, di divertimenti, di giornate passate a smaltire lo stress del lavoro o dello studio che hanno accompagnato gli ultimi 11 mesi. Sono già moltissimi gli italiani che hanno abbandonato le città per rifugiarsi al mare, godendo delle temperature già ai massimi estivi, e del refrigerio delle ore passate a mollo nell’acqua cristallina di molte spiagge, italiane e non.

Passati i primi giorni di totale abbandono al relax, ci si dedica alle attività più varie, e alle proprie passioni. A chi trascorre l’intera giornata sotto l’ombrellone però, occorre un passatempo per riempire le mezzore tra un bagno e l’altro, in piena rilassatezza comunque.

Non essendo ancora iniziato il campionato di calcio, gli italiani devono accontentarsi di seguire le notizie del calciomercato, sperando che la propria squadra del cuore arrivi più forte che mai alla stagione calcistica ormai davvero alle porte. Un occhio ai bambini e uno allo smartphone dunque, magari anche distratti dai tanti giochi proposti da NetBet casinò online, ormai uno dei passatempi preferiti da parte di milioni di italiani che amano tentare la fortuna al gioco d’azzardo.

I giochi di carte da portare in spiaggia.

Chi invece preferisce dedicarsi ai giochi tradizionali da spiaggia, giocabili anche nelle sere d’estate in compagnia degli amici, può sfidare amici e conoscenti in interminabili tornei a pinnacolo o a burraco, oppure può approfittare dell’uscita di nuovi giochi di carte per conoscere i passatempi più in voga di quest’estate.

Tra i nuovi giochi appena sfornati in occasione delle vacanze, ve ne segnaliamo due: Guildcraft e Xi’an Prestige.

Due giochi di carte che vi appassioneranno.

Guildcraft è un gioco di carte molto semplice, in pratica si tratta di distribuire tutte le carte tra i giocatori, che poi iniziano un’asta in cui si contendono le carte tesoro, posizionate al centro del tavolo, o dell’ombrellone. A questo punto i giocatori scoprono tutti una carta, e vince chi ha il valore più alto, tranne che ogni carta ha dei poteri speciali, e può stabilire un vincitore differente. Alla fine del gioco, vince chi ha il valore più alto, sommando tutte le carte che si è aggiudicato nelle varie prese.

È un gioco adatto a tutti, anche ai bambini dagli 8 anni in su, ed è anche perfetto per essere giocato in spiaggia: ogni partita infatti non dura più di 10-15 minuti, e così si può giocare a Guildcraft tra un bagno e l’altro. Xi’an Prestige è un altro gioco di carte da portare in spiaggia, e sebbene il suo svolgimento segua regole un po’ più elaborate di Guildcraft, risulta anch’esso un gioco appassionante e dalla durata abbastanza limitata.

In più, è possibile elaborare strategie di gioco più articolate, sfruttando i valori delle carte del mazzo, con l’obiettivo di comporle per assemblare i Guerrieri di Terracotta. Vince chi alla fine del gioco avrà conquistato il maggior numero di punti, sommando tutte le carte in suo possesso.