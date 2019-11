Jeep Compass, il successo continua. E ora arriva anche la “versione Juventus”

Quando si parla di automobili, bisogna fare una distinzione fra due categorie di modelli: ci sono le vetture di buona qualità, e quelle che invece passano alla storia, per via delle loro caratteristiche uniche. E fra queste troviamo anche la Jeep Compass, un veicolo che può contare su numeri da record, e che continua a mettere in fila vittorie su vittorie. Un po’ come la Juventus, che da anni domina il campionato italiano, e più volte ad un passo dal trono della Champions League. Non deve dunque stupire questo fatto: adesso è arrivata anche la Jeep Compass in versione bianconera.

Il grande successo della Jeep Compass

La Jeep Compass ha vinto la classifica dei SUV più venduti nel 2018, raggiungendo una quota superiore alle 78 mila unità in Europa e nella zona EMEA. Si parla di una vera e propria scalata al successo, anche alla luce di un incremento di immatricolazioni pari al +48%, se si guarda al totale dei veicoli venduti dalla Jeep. Il 2019 non ha fatto altro che certificare il periodo aureo della Compass, con una ulteriore crescita degli ordini pari al +31%, se messo a confronto con l’anno passato.

Questi numeri sono stati possibili grazie alle caratteristiche di un’auto speciale, sempre affidabile e molto elegante. Inoltre, come si evince anche dalla pagina dedicata sul sito di Quattroruote, la Jeep Compass è un modello adatto per ogni luoghi, anche per la città. Tutti ottimi motivi che spiegano perché questa vettura è una delle più amate in Italia e non solo. E adesso lo sarà ancor di più, per via dell’arrivo di una versione che farà felici tutti i tifosi della Juventus.

La serie speciale per i 122 anni della Juve

Quando due vincenti si incontrano, può nascere qualcosa di davvero speciale, ed è quanto accaduto con il connubio fra Jeep e Juventus. In tal caso ci si riferisce al modello della Compass sviluppato per festeggiare e onorare i 122 anni della Vecchia Signora. Un modello prettamente juventino (design in bianco e nero) e limited edition, considerando che i pezzi in vendita sono soltanto 122. Inoltre, questa particolare serie verrà venduta solo nella Penisola, e nel mese di novembre.

Bisogna poi dire che i fortunati acquirenti della Jeep Compass 122 potranno mettere le mani su altre opzioni interessanti, incluse nel pacchetto. Si parla di un bundle che prevede la presenza di due biglietti in omaggio per le partite della Juve all’Allianz Stadium e un tour del suddetto. Inoltre, c’è anche la possibilità di assistere al riscaldamento pre-gara, di conoscere dal vivo i giocatori bianconeri nel dopo-partita, di ricevere una maglia con gli autografi e di vincere addirittura un viaggio con la Juventus.