Incinta con la febbre, bimbo muore dopo 5 giorni di agonia: aperta indagine

Cosenza, la mamma ha febbre alta e problemi cardiaci: neonato muore in ospedale, aperta indagine – di Ida Artiaco

Tragedia all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove la scorsa notte un neonato è morto in circostanze da chiarire.

La mamma era arrivata al pronto soccorso con febbre e problemi cardiaci e subito è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Non si sa se il bimbo sia nato già morto o sia deceduto successivamente. Indagini in corso.

Dramma all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove un neonato è morto dopo 5 giorni di agonia. È successo ieri, lunedì 4 giugno.

Secondo quanto riferito dai genitori, che hanno chiesto e ottenuto l’apertura di un’indagine per far luce su quanto successo, la mamma del piccolo era arrivata al pronto soccorso lamentando febbre alta e problemi cardiaci.

Subito ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, è stata infine portata in sala operatoria per il parto.

Al momento non è chiaro se il figlio sia nato già morto oppure se il decesso si sia verificato dopo.

Neonato muore: i genitori hanno sporto denuncia

La donna e il marito si sono subito rivolti al posto fisso della polizia nel nosocomio, presentando una denuncia.

Questa mattina, gli agenti della questura della città calabrese sono andati in reparto dove hanno sequestrato la cartella clinica.

Soltanto qualche giorno fa, sempre all’ospedale Annunziata, si è verificato un caso simile.

Il piccolo Francesco è deceduto per cause ancora non accertate nel reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva. Proprio nelle ultime ore è stata eseguita l’autopsia sul corpicino.

Per la sua morte sono finite sotto indagine 18 persone tra ginecologi, ostetriche, neonatologi e chirurghi pediatrici, cioè tutto il personale che è stato a contatto con la mamma e il piccolo nelle varie fasi della gravidanza e del parto.

Il bambino, venuto alla luce il 22 maggio con parto spontaneo pesava 4 chili e 780 grammi.

Il suo quadro clinico, però, come scrive La Gazzetta del Sud, è progressivamente peggiorato fino all’inatteso epilogo con il decesso. Fonte: fanpage.it