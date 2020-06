I benefici dello yoga: panacea antistress ed elisir di lunga vita

Lo yoga si è ormai imposto da qualche anno come una delle discipline più diffuse sul territorio nazionale. Sono oltre 2.5 milioni gli appassionati che nella nostra penisola frequentano palestre e centri dove viene insegnata quest’antica arte del benessere originaria dell’India. Un successo determinato senz’altro dalla praticità di questa attività che consente ai suoi adepti di applicare le asana (le posizioni dello yoga) in qualsiasi momento e in ogni dove (è sufficiente infatti soltanto un tappetino per cimentarsi nella pratica) tuttavia sono soprattutto i molteplici effetti benefici sulla salute ad attirare i più. Grazie ai risultati di numerosi studi scientifici lo yoga è stato da tempo promosso come una delle discipline più salutari che si possano praticare nel tempo libero a qualsiasi età e che pare possa arrivare a stimolare geneticamente anche il substrato molecolare del corpo.

Sul periodico statunitense Age del luglio 2014 vennero pubblicati i risultati di uno studio (intitolato: Age-related Changes in Cardiovascular System, Autonomic Functions, and Levels of BDNF of Healthy Active Males: Role of Yogic Practice) che analizzò gli effetti benefici dello yoga nei processi degenerativi della terza età. Gli studiosi notarono come anche soltanto 1 ora di yoga al giorno per 3 mesi consecutivi potesse contribuire alla riduzione esponenziale dei valori degenerativi legati all’invecchiamento. Lo yoga incrementava infatti i livelli di serotonina e dopamina. Gli stessi individui facevano segnare anche valori migliori in termini di frequenza cardiaca, pressione sanguigna, carico nel cuore, consumo miocardico di ossigeno e colesterolo totale.

Ormai nei programmi di allenamento di diverse discipline sportive lo yoga sembra dunque avere effetti positivi anche se praticato in brevi sessioni giornaliere. Ad esempio alcuni giocatori professionisti di poker online che rimangono seduti davanti al computer per diverse ore adottano una breve routine di yoga per sgranchire il corpo e rilassare la mente. Sono proprio alcune problematiche posturali legate alla sedentarietà che hanno convinto alcuni uffici ad assumere degli yogi professionisti per aiutare i colletti bianchi a mantenersi in forma direttamente sul posto di lavoro. La pratica dello yoga aiuta in alcuni casi persino a correggere e in alcuni casi a guarire molte patologie della colonna vertebrale come la cifosi, la scoliosi e l’iperlordosi e alcune asana sono miracolose per ridurre il dolore causato da ernie o protrusioni dei dischi lombo sacrali. A confermarlo è uno studio della University of British Columbia del 2013 pubblicato sul Pain Research & Management (Yoga for chronic low back pain: A meta-analysis of randomized controlled trials) nel quale la pratica dello yoga si confermò ottima per migliorare il dolore lombare cronico e ottimizzare la mobilità generale della colonna vertebrale.

Lo yoga ha dunque un effetto anti infiammatorio e regala generalmente una maggiore flessibilità articolare ma pare che contribuisca anche ad incrementare la forza muscolare dei praticanti. Nel 2014 sull’Asian Journal of Sport Medicine apparvero i risultati di uno studio nel quale vennero mostrati i miglioramenti in termini di massa, forza e resistenza muscolare. 79 soggetti selezionati casualmente effettuarono giornalmente 24 cicli di saluti al sole 6 giorni su 7 per 24 settimane sperimentando un incremento di forza sorprendente valutato tramite il miglioramento delle loro prestazioni su alcuni esercizi da palestra come le distensioni su panca piana.

Anche a livello psichico lo yoga sembra agire come un potente antidepressivo naturale riducendo esponenzialmente i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress che influenza la serotonina. Nel Journal of Affective Disorders del dicembre del 2005 apparve infatti uno studio dei ricercatori del Council for Complementary Medicine di Londra nel quale lo yoga venne suggerito come terapia complementare nei trattamenti per la depressione. Anche chi soffre di insonnia potrebbe provare a rimediare con le asana visto che anche in questo caso diversi studi pubblicati nel corso degli anni hanno messo in luce gli effetti positivi di sequenze di saluto al sole effettuate prima di coricarsi. Lo yoga aiuta a disciplinare anche il respiro e attraverso il pranayama (la meditazione del respiro nello yoga) è possibile anche eliminare i problemi legati alle apnee notturne e roncopatia, eventuali compagni di stanza ringrazieranno.