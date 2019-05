Chat di incontri, Badoo è la più utilizzata in Italia: ecco come funziona

Oggi la digitalizzazione dei servizi ha colpito molti degli aspetti della nostra vita quotidiana, ad esempio lo shopping online e l’home banking.

Non solo portafogli, comunque, perché anche il cuore è stato oggetto della rivoluzione portata dal digitale.

In questo caso si parla delle chat di incontri e delle app di riferimento, utilizzate attualmente da migliaia di persone anche in Italia.

Si tratta, non a caso, di uno degli strumenti più efficaci per conoscere gente, e tra questi uno dei più gettonati è sicuramente Badoo, un servizio che si è affermato oramai da anni come leader del settore.

I numeri di Badoo

Badoo sul tetto del mondo, almeno per quanto riguarda gli incontri online e le chat digitali. Lo sostiene una ricerca condotta da Ogury, secondo cui questo servizio vince la classifica mondiale collocandosi al primo posto, con oltre 370 milioni di download.

Nell’arco di 13 anni (data di lancio 2006) Badoo è riuscito nell’impresa di diventare una sorta di piccola nazione, come fra l’altro sottolineato dal suo fondatore, Andrey Andreev.

Una nazione che apre le sue porte a tutti e che non vive certo il problema della chiusura delle frontiere: si parla, non a caso, di una app che conta su una media di 60 milioni di utenti mensili attivi, e di 300.000 nuove iscrizioni al giorno.

Ci ha pensato lo stesso Andreev, durante una recente intervista, a spiegare la genesi e la mission di Badoo: “Funzionava come un social tradizionale. Poi abbiamo avuto un periodo complicato perché Facebook stava iniziando a crescere. Perciò nel 2008 abbiamo cambiato strada e abbiamo deciso di andare nella direzione opposta, puntando sul far conoscere nuove persone”.

Come funziona Badoo

Il primo step è l’iscrizione, che può essere effettuata tramite login da Facebook o compilando un form apposito.

Una volta iscritti, serve compilare il proprio profilo aggiungendo una foto, seguendo le regole di Badoo.

Poi, dopo aver confermato l’iscrizione tramite la mail ricevuta dal servizio, sarà possibile iniziare ad usare questo applicativo.

Per conoscere nuove persone basta cliccare sulla voce “Incontri”, e da lì iniziare a scorrere la lista degli utenti che Badoo considera compatibili con le info che sono state inserite nel profilo.

In alternativa si possono cercare gli utenti nei dintorni e studiarne i profili, oppure usare il motore di ricerca impostando i diversi filtri a disposizione.

Ogni profilo contiene il pulsante “Chatta subito”, che può essere usato per avviare una conversazione, e si può anche aggiungere quell’utente nella lista dei preferiti.

In realtà Badoo possiede mille altre opzioni, che è sempre il caso di scoprire cominciando ad usare l’app regina degli incontri online. Perché nessun servizio può vantare i numeri di Badoo.