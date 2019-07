Bucato ingiallito: ecco come farli tornare bianchi con ingredienti naturali

Bucato ingiallito? I trucchi per far tornare i panni bianchi (con ingredienti naturali) – di Antonio

Il vostro bucato è ingiallito e ha perso il suo candore? Può succedere, anche perché i capi bianchi si sporcano molto più facilmente di quelli colorati e, se usati (e quindi lavati) molto, tendono a ingiallirsi e a diventare così inutilizzabili.

La maggior parte di noi per sbiancare il bucato ricorre all’utilizzo di prodotti chimici che però, oltre ad essere costosi, possono anche danneggiare i tessuti.

Per ottenere il “bianco perfetto” basta affidarsi ancora una volta a metodi che sfruttano l’azione sbiancante di ingredienti naturali.

Si tratta di rimedi semplici ed efficaci che aiuteranno a ritrovare il bianco originale di quegli indumenti che con il tempo hanno perso il loro ‘smalto’. Il primo trucco per ottenere un bucato più bianco sfrutta l’azione del limone.

Servono solo semplice acqua (2 litri) e 2 limoni. Mettete a bollire l’acqua in una pentola capiente e aggiungete al suo interno due limoni tagliati a fette.

Infine, inserite i vostri vestiti all’interno della pentola e lasciate in ammollo per almeno mezz’ora. Poi procedete con il lavaggio dei capi in lavatrice come fate abitualmente.

Un altro rimedio per ritrovare il bianco originale prevede l’utilizzo dell’aceto bianco.

Bucato ingiallito: l’utilizzo di aceto bianco

Basterà unire un bicchiere di acqua calda a mezzo bicchiere di aceto bianco e versare il composto direttamente sulla zona macchiata e ingiallita.

Strofinare con il sapone sulla zona rovinata e infine risciacquare con abbondante acqua pulita. Un altro rimedio per ritrovare il bianco originale prevede l’utilizzo dell’aceto bianco.

Basterà unire un bicchiere di acqua calda a mezzo bicchiere di aceto bianco e versare il composto direttamente sulla zona macchiata e ingiallita.

Strofinare con il sapone sulla zona rovinata e infine risciacquare con abbondante acqua pulita. Fonte: soluzionibio titolo originale: Bucato ingiallito? I trucchi per far tornare i panni bianchi (con ingredienti naturali)