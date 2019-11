Bambino nasce con dei superpoteri, mistero in Cina – Video

In Cina nasce un bambino con dei poteri non spiegabili dalla scienza. Il primo super umano?

Molte persone stanno scoprendo di avere abilità uniche che la scienza non può spiegare, suggerendo che potremmo avere un potenziale non sfruttato che va oltre alla nostra immaginazione.

Poiché la maggior parte delle persone deve ancora realizzare questo potenziale, c’è un certo mistero che circonda questo fenomeno, motivo per cui molti percepiscono le persone con abilità speciali come “superumane”.

Uno dei più recenti superumani del mondo è Nong Yousui, un ragazzo di Dahua, in Cina. Come altri bambini, Nong Yousui è nato con gli occhi blu; tuttavia, gli occhi di Nong hanno una certa luminosità che lo distingue dagli altri bambini dagli occhi blu.

Più tardi nella vita, ha scoperto che il colore dei suoi occhi non era il suo unico attributo speciale, dal momento che afferma di avere una visione perfetta nell’oscurità completa. Naturalmente, suo padre portò Nong all’ospedale per avere delle risposte.

Come ha spiegato suo padre, “mi hanno detto che sarebbe cresciuto e che i suoi occhi avrebbero smesso di brillare e diventare neri come la maggior parte delle persone in Cina, ma non l’hanno mai fatto”.

Sebbene Nong possa vedere chiaramente al buio, ha difficoltà con la luce del sole, la trova molto intensa e questo gli provoca un disagio. Il suo insegnante afferma anche che quando la luce viene riflessa direttamente sugli occhi di Nong nel buio, riflettono come un un tono di neon verde.

Quando la storia di Nong è stata resa pubblica, un giornalista cinese scettico ha deciso di far fare al ragazzo un test. Il giornalista ha creato una serie di questionari per il bambino da completare in un ambiente controllato, una stanza buia con una tonalità nera.

Dopo aver completato i test, i suoi risultati hanno chiaramente dimostrato che il bambino può vedere al buio, leggere e scrivere perfettamente nell’oscurità completa.

La World Records Academy, l’organizzazione che certifica i record del mondo, assegna a Nong Yousui il premio come prima e unica persona al mondo che riesce a leggere al buoio.

C’è chi dice che Nong Younsoi sia un bambino delle Stelle, cioè quei bambini che secondo una teoria, si reincarnano sul nostro pianeta per aiutarci ad evolvere. Fonte Hackthematrix

Bambino cinese vede al buoi. Bambino cinese che vede al buio. Posted by Matrix World on Sunday, November 26, 2017