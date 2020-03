Auto familiari: le migliori soluzioni 2020 nel video di Fjona Cakalli per automobile.it

1 ora e 25 minuti al giorno per 286 giorni l’anno: questo è in media il tempo che gli italiani trascorrono al volante della propria auto. Tra grandi città e piccoli capoluoghi, dunque, sono oltre 38 milioni le vetture in circolazione, ma quali sono quelle più adatte per una famiglia?

Il sito automobile.it specializzato in annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, ha creato una video-guida alle migliori family car del 2020 in collaborazione con Fjona Cakalli.

Nel video la blogger e youtuber esperta di tecnologia e automobili, descrive con informazioni tecniche e dettagli interessanti le 5 migliori auto familiari oggi in circolazione, così da aiutare gli automobilisti nella scelta dell’auto perfetta per tutta la famiglia.

Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia si trovano 11,6 milioni di famiglie con figli, queste nel 33% dei casi ne hanno solo uno, nel 28% due, mentre un milione di famiglie ha tre o più figli. Quanti posti e quanto spazio a bordo deve dunque avere l’auto perfetta per la famiglia? Le alternative non mancano e se in molti casi bastano i canonici 5 posti, è sempre bene non rinunciare ad un bagagliaio extra large e, per le famiglie più grandi, a una soluzione a 7 posti.

Si parte dalle tradizionali station wagon, visto che oggi si trovano delle vetture di ultima generazione come la Peugeot 508 SW e la Kia Proceed o, per chi desidera qualcosa in più, la Volvo V60 che offre alti livelli di comfort e tecnologia a bordo tipici della casa svedese.

Per chi, invece, ha a disposizione un budget inferiore due ottime vetture sono la Fiat Tipo Station Wagon che ha tanto spazio da offrire grazie ai suoi 4.53 metri di lunghezza e un bagagliaio da 550 litri, e la Dacia Logan MCV che ha un prezzo base di soli 8.700 euro.

Infine, tra le auto a 7 posti consigliate ci sono opzioni come il nuovo Suv Skoda Kodiaq, ottima qualità sia nelle finiture interne che nelle dotazioni tecnologiche, la monovolume Ford S-Max, dimensioni generose e interni confortevoli ad alta tecnologia, oppure il Peugeot Rifter, vettura versatile e pronta per tutte le occasioni che sviluppa una capacità di carico fino a 2693 litri.