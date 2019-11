Agli italiani piacciono i casinò online: i dati e i motivi del successo

I dati sui casinò online, in questo 2019, sono attualmente straordinari. Anche se mancano ancora quasi due mesi alla fine dell’anno, in realtà questo settore è già riuscito ad abbattere ogni record possibile e immaginabile. Facendo un diretto confronto con il 2018, infatti, emergono dei dati che non lasciano spazio ad alcun dubbio. Nello specifico, in base alle analisi ufficiali pubblicate da AGIMEG, ecco cosa è emerso: nella prima metà del 2019, per quanto riguarda il gioco online, sono stati raccolti più 82 milioni di euro, con un incremento rispetto al primo semestre dello scorso anno oltre il +17%. E qui il ruolo principale viene occupato proprio dai casinò digitali, con la loro raccolta da 58 milioni (+22%). Da qui, la domanda: perché piacciono così tanto agli italiani?

Tutti i vantaggi dei casinò digitali

In primo luogo, è bene parlare della sicurezza, un fattore che su Internet ha sempre un suo peso. In passato i portali di gioco venivano spesso etichettati come insicuri, se non addirittura come fonte di truffe. Oggi, però, basta cercare il bollino assegnato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM), per avere la certezza di giocare su un sito sicuro al 100%. In secondo luogo, vale la pena di sottolineare la grande ricchezza in termini di giochi disponibili: sui portali dedicati ai casinò online, ad esempio, sono presenti una moltitudine di giochi d’azzardo diversi, partendo dalle slot machine e arrivando a must come la roulette, il blackjack e tanto altro ancora. In sintesi, qui si hanno mille opportunità diverse per divertirsi, tutte a portata di click, e in grado di andare incontro a qualsiasi desiderio o esigenza particolare.

Gli altri motivi del successo dei siti di gambling

Sicurezza e ampio ventaglio di giochi disponibili, ma c’è anche altro dietro il successo dei casinò digitali. Si parla soprattutto della comodità di accesso, perché non serve uscire di casa per poter avere accesso a questi passatempi. Siccome si tratta di browser game, non bisogna nemmeno scaricare dei software: basta solamente andare sul relativo sito, iscriversi e iniziare a divertirsi, il tutto in pochi minuti. E poi questi portali sono facilmente “navigabili” da mobile, quindi permettono agli utenti di giocare anche tramite smartphone, che tra l’altro ormai funge anche da console. Infine, è il caso di sottolineare che in certe piattaforme si può giocare gratuitamente, provando ad esempio le slot machine, senza per questo puntare soldi veri.

Va comunque specificato che i vantaggi delle sale da gioco digitali non si esauriscono qui, perché la lista conta anche altre voci. Si fa ad esempio riferimento alla possibilità di giocare in live mode, connettendosi in video con un casinò reale, dunque potendosi “sedere al tavolo” senza abbandonare la propria abitazione. Una soluzione davvero interessante, perché dà la possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi del gioco online, senza per questo rinunciare agli aspetti classici del gambling tradizionale. Infine, vale la pena di citare anche i bonus di benvenuto per i nuovi utenti: uno stimolo in più per scommettere e per “visitare” i casinò online.