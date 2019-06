Come useranno il 5G? La risposta in un inquietante spot cinese – Video

Arriva il 5G in Cina: la repressione sarà ancora più rapida – L’avvento del 5G è vicino, in Europa come in Cina.

La rete di nuova generazione renderà internet molto più veloce, ma soprattutto sarà in grado, rispetto all’attuale 4G/LTE, di mettere in connessione tra loro in modo rapidissimo venti miliardi di oggetti intelligenti contemporaneamente.

Ma come potrebbe essere utilizzato nei diversi paesi? La Cina un’idea ce l’ha e non ne fa mistero.

Lo spot pubblicitario del 5G che sta mandando in onda China Mobile è abbastanza impressionante.

Nel filmato si vede la polizia che grazie alle telecamere installate in tutti i luoghi pubblici del paese, dotate di riconoscimento facciale, riesce ad arrestare un criminale, che tenta invano di scappare.

Conoscendo la propensione del regime cinese a controllare ogni forma di dissenso, considerato un pericoloso reato, si può stare certi che il 5G servirà a rendere la repressione in Cina ancora più capillare e rapida.

China Mobile è entusiasta di questa evoluzione, tanto da farne uno spot. Tutto il mondo libero, invece, dovrebbe cominciare a preoccuparsi.

Fonte: Tempi – Titolo originale: Arriva il 5G in Cina: la repressione sarà ancora più rapida